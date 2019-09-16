سفير مصر والجاليات القبطية بالولايات الأمريكية يحتفلون بوفد الخطة والموازنة

قام السفير ياسر رضا سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة وفد لجنة الخطة والموازنة الموجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمقر إقامته بواشنطن بحضور عدد من قيادات السفارة والجالية المصرية وتم الاحتفاء بالوفد وتكريمه.



كما قام أيضا الأنبا اشعياء مطران طهطا والموجود حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية يرافقه الأنبا كاراس مطران ولايات بنسلفانيا وميرلاند ودلاوير وويست فرجينيا وعدد من الآباء الكهنة والجاليات القبطية المصرية بهذه الولايات بزيارة الوفد المصرى بمقر إقامتهم بولاية بنسلفانيا للترحيب والتكريم والاحتفاء بالوفد في جلسة سادتها روح المحبة والوفاء والإخلاص في حب مصر.



يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.



يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان..