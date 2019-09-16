لا حرية لأعداء الحرية.. ياسر رزق: المصالحة مع القتلة والخونة من الإخوان مستحيلة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليست معنا في الحياة السياسية والعامة في مصر .



وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أي مصالحة سياسية مع القتلة والخونة ومسممي عقول الجماهير شيء مستحيل ".



وتابع:" الشعب المصري لن يسمح بعودة جماعة الإخوان إلى مصر في الحياة السياسية.



وأكمل ياسر رزق:" لا حرية لأعداء الحرية وقتلة المدنيين الأبرياء وعلينا أن نتذكر ما فعله الإخوان في الثلاثين من يونيو وحصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي".

