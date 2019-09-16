لا حرية لأعداء الحرية.. ياسر رزق: المصالحة مع القتلة والخونة من الإخوان مستحيلة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليست معنا في الحياة السياسية والعامة في مصر .
وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أي مصالحة سياسية مع القتلة والخونة ومسممي عقول الجماهير شيء مستحيل ".
وتابع:" الشعب المصري لن يسمح بعودة جماعة الإخوان إلى مصر في الحياة السياسية.
وأكمل ياسر رزق:" لا حرية لأعداء الحرية وقتلة المدنيين الأبرياء وعلينا أن نتذكر ما فعله الإخوان في الثلاثين من يونيو وحصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي".
وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أي مصالحة سياسية مع القتلة والخونة ومسممي عقول الجماهير شيء مستحيل ".
وتابع:" الشعب المصري لن يسمح بعودة جماعة الإخوان إلى مصر في الحياة السياسية.
وأكمل ياسر رزق:" لا حرية لأعداء الحرية وقتلة المدنيين الأبرياء وعلينا أن نتذكر ما فعله الإخوان في الثلاثين من يونيو وحصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي".