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لا حرية لأعداء الحرية.. ياسر رزق: المصالحة مع القتلة والخونة من الإخوان مستحيلة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:01 م
ياسر رزق
ياسر رزق
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية ليست معنا في الحياة السياسية والعامة في مصر .

وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أي مصالحة سياسية مع القتلة والخونة ومسممي عقول الجماهير شيء مستحيل ".

وتابع:" الشعب المصري لن يسمح بعودة جماعة الإخوان إلى مصر في الحياة السياسية.

وأكمل ياسر رزق:" لا حرية لأعداء الحرية وقتلة المدنيين الأبرياء وعلينا أن نتذكر ما فعله الإخوان في الثلاثين من يونيو وحصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامي".

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