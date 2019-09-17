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عزة كامل: الست لازم تعرف مرتب جوزها.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكدت الكاتبة والناشطة الحقوقية عزة كامل، أنها ترفض ما ذكره الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية والذي أفتى بأنه ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، مؤكدة انها فتوى خاطئة حيث إن الحياة قائمة على الشراكة بين الزوج والزوجة.

وأضافت الكاتبة والناشطة الحقوقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي أن الزوجين متشاركين في كل شيء " فيه شراكة على الحلو والمر"، حيث إنهما يتحملان تبعات الحياة.

تابعت الكاتبة والناشطة الحقوقية أنه إذا علمت الزوجة المرتب الخاص بزوجها تستطيع أن تدبر نفسها.

أشارت الكاتبة والناشطة الحقوقية: "إيه الحكمة ميقولهاش على الراتب، حتى لو عاوز يبر أهله بجزء من الراتب ده حاجة متزعلش الزوجة، وإذا حدث طلاق فالزوج يستطيع أن يتلاعب ويثبت أن راتبه أقل، طب ليه نحول الحياة الزوجية لحرب وهما مع بعض".

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