بث مباشر مشاهدة مباراة أياكس أمستردام ضد ليل في دورى أبطال أوروبا

يواجه فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره ليل الفرنسي اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم موسم 2019/2020 لحساب دور المجموعات.



موعد مباراة أياكس أمستردام وليل

وتقام مباراة أياكس أمستردام وليل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة أياكس أمستردام وليل

ومن المقرر أن تكون القناة الناقلة لمباراة أياكس أمستردام وليل ، بي ان سبورت HD 6 مع المعلق محمد بركات.