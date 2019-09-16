أخبار الأهلي اليوم 16-9-2019.. فايلر يصحح أخطاء لاعبيه قبل سوبر الزمالك.. النادي يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم "الأثنين"، 16 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:أعلن السيد حمدى، لاعب النادي الأهلي الأسبق، اعتزاله لكرة القدم عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بالرباط الصليبي.أشاد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي بما حققه أبناء النادي في الألعاب المختلفة من بطولات عالمية وعربية ومحلية، لافتا إلى أن رفع علم مصر بالخارج يعتبر أفضل إنجاز يمكن تحقيقه وهو ما يؤكد الدور الكبير للنادي الأهلي الذي يشكل أبطاله ولاعبوه حوالي ٧٠% من القوام الأساسي للمنتخبات الوطنية.قدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة للاعبي ولاعبات النادي الذين حققوا بطولات وإنجازات للنادي والمنتحبات الوطنية خلال الفترة الماضية، واستحقوا التكريم اليوم من النادي.حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال حفل التكريم الذي أقامه الليلة في مدينة نصر؛ لتكريم أبناء النادي الذين حققوا إنجازات وبطولات إفريقية وعربية وقارية.أجري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة في منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كانو سبورت الأخيرة التي أقيمت مساء يوم السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.أكد جهاز كرة القدم بالنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.