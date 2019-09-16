ننشر قرعة التصفيات النهائية لدورى مستقبل وطن في كفر الشيخ .. صور

أجريت قرعة التصفيات النهائية لدورى مستقبل وطن بكفر الشيخ، اليوم، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، حيث تقام المباريات النهائية بالصالة المغطاة باستاد كفرالشيخ تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب.



وأجريت القرعة بحضور المحاسب أحمد جعفر الأمين المساعد للحزب بالمحافظة وعدد من قيادات الحزب ومندوبى الأندية واعضاء الحزب.



وفى لفتة طيبة، قررت اللجنة المنظمة تشكيل فريق باسم المرحوم حامد عوض أمين تنظيم مركز سيدى سالم الذى توفى الاسبوع الماضى بعد حضور جميع المباريات التى أقيمت بمركزه.



وأسفرت القرعة عن اللقاءات الآتية فى دور الـ 16 التى تبدأ السبت المقبل، حيث يلتقى محلة دياي مع أبو ريا وبندر بيلا مع أبو خليل ومنشاة عباس مع إسحاقة ومحلة أبو على مع فريق المرحوم حامد عوض وقراجة مع خاطر والفيروز مع إصلاح شالما ودفرية مع الملاحين والبريدعة مطوبس مع غرب تيرة.



ويأتي ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.