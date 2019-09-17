تراجع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لـ723.33 مليار جنيه العام المالي الماضي

تراجعت الودائع غير الحكومية للبنوك بالعملة الأجنبية لـ 723.33 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 724.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق له بفارق 1.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 702.1 مليار جنيه في العام المالي 2018/2017 بفارق 21.23 مليار جنيه.



وبلغت ودائع القطاع العام نحو 37.64 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 41.65 مليار جنيه في العام السابق له ومقارنة بـ 38.4مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.



وبلغت ودائع القطاع الخاص لنحو 186.5 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 190.2 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 192.9 مليار جنيه في نفس الشهر السابق لهما.



وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 490.6 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 4485.4 مليار جنيه في يوينو2018 ومقارنة بـ 463.1 مليار جنيه في يونيو 2017.