المصريون بأوروبا يجددون ثقتهم في الرئيس السيسي ويدعمون مؤسسات الدولة

أصدر عدد من رموز العمل العام من المصريين المقيمين في أوروبا بيانا مشتركا لدعم مؤسسات الدولة المصرية وتجديد البيعة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وجاء في البيان " أنه نظرا للهجمات الشرسة المتتالية على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي هي الحصن الحصين للدولة المصرية، ونظرا لتلك المحاولات المستميتة - من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها في كل مكان وبدعم من الدول المعادية لمصر وفي مقدمتها تركيا وقطر - لتأليب الرأي العام الغربي وعلى وجه الخصوص في أوروبا التي نقيم بها على القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.



فإننا الموقعين أدناه نعلن إعلانا لا لبس فيه وقوفنا ضد هذه الحملة المسعورة، مؤكدين قدرتنا على التصدي لأعداء الدولة المصرية في أوروبا مهما كان الدعم الذي يتلقاه هؤلاء الأعداء، لأننا ندافع عن عقيدة متأصلة في أعماق أعماقنا بأن الوطن هو أول مقدس يستحق التضحية ويستحق بذل الغالي والنفيس في مواجهة الأعداء، عكس هؤلاء المرتزقة والخونة الذين يعملون بدافع من حقد على مصر العظيمة، ويصدرون أفعالهم ويعلنون خيانتهم البغيضة، ويبيعون أنفسهم وضمائرهم وأوطانهم بإغراء من اليورو والدولار".



وأكد الموقعون على البيان أنهم على يقين بنصاعة ثوب زعيم الأمة الرئيس السيسي، مشيرين إلى أن من حمل روحه على كفه متحديا القوى الإرهابية جميعها، ومواجها العالم بأسره دفاعا عن مصر وحمايةً لشعبها، لا يمكن أن تتزحزح ثقتنا فيه لقول جاء من أي إنسان أو أية جهة فضلا عن عميل خائن.



وأضافوا: "إننا من هنا - ومن على الشط الآخر للمتوسط - نعلن تجديد البيعة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للمؤسسة العسكرية المصرية أشجع وأشرف مؤسسة ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".



وطالب بيان رموز العمل العام للمصريين بأوروبا أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بعدم الانسياق خلف الموتورين الخونة، ولا وراء الدعوات المشبوهة للخروج في تظاهرات لا يمكن أن تعود على وطننا إلا بالخراب، مؤكدين أن منْ يدعون لها أرعبهم وهالهم حجم الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي.



كما ناشد البيان الشعب المصري بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتقديم كل الدعم لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة الأمنية المصرية البطلة متمثلة في جيش مصر العظيم وشرطتها الباسلة.



وقع على البيان كل من " بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف، صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عبد الحميد نقريش عضو المجلس الرئاسي للمواطن المصري في الخارج في فرنسا، الدكتور وائل عبد القادر رئيس النادي الثقافي المصري بإيطاليا، الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، مجدي العشري رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للمصريين بالنمسا، الدكتور عبدالله مباشر أحد رموز الجالية المصرية برومانيا، عيسى الفار رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بهولندا، مجدي سعيد رئيس المجلس العام للمجتمع المصرى بهولندا، أسامة نصحي المسؤول الإعلامي للاتحاد العام للمصريين بالنمسا.