مهاجم الأهلى السابق: إيهاب جلال الاختيار الأنسب لتدريب منتخب مصر

أكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي الأسبق والذي أعلن اعتزاله كرة القدم، أن إيهاب جلال المدير الفني الحالي للنادي المصري هو الاختيار المناسب لتدريب منتخب مصر في الوقت الحالي.



وأضاف السيد حمدي خلال تواجده عبر إذاعة نجوم اف ام مع الإعلامي كريم خطاب ببرنامج في الاستاد، أن إيهاب جلال مدير فني محترم ويستحق هذه الفرصة، خاصة أنه مدرب مثقف للغاية ولديه قدرات فنية كبيرة.



وأوضح أن إيهاب جلال مدرب يمتلك شخصية قوية ويستحق هذه الفرصة، وأنه واثق من نجاحه حال توليه مسؤولية تدريب المنتخب.