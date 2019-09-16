من المعاليف للمعارف.. حكاية اسم مدرسة بشبرا الخيمة أحرج التلاميذ

تعد مدرسة المعاليف الابتدائية إحدى المدارس التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.. تقع المدرسة فى شارع سعد زغلول وتخرج منها أجيال وأجيال طوال السنوات الماضية دون اى شكاوى، الا ان بعض الاهالي واولياء الامور طالبوا بتغيير اسم المدرسة بسبب حرج التلاميذ ورفضهم الالتحاق بها بسبب اسمها.



وقالت دعاء محمد ولى امر احد الطلاب، ان المشكلة ليست فى اولياء الامور ولكن فى الطلاب الذين رفضوا الالتحاق بالمدرسة بسبب اسم كلمة " المعاليف " مشيرة الى ان نجلها يقول ان زملاءه يضحكون و"يتريقون" على اسمها.



وأضاف احمد شحات انه لايوجد اى مشاكل فى تغيير اسم المدرسة طالما ان الطلاب رافضون الذهاب لها وكذلك ايضا يوجد بعض العاملين المستاءين من الاسم ولكنهم لم يستطعيوا الكلام. مشيرا الى ان تغيير الاسم "حاجة كويسة" للجميع.



من جانبه قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم ان قواعد تغيير اسماء المدارس او اطلاق اسماء الشهداء عليها يكون من خلال المجلس التنفيذى وليس للمديرية الحق فى تغيير اى اسماء مدارس او اطلاق اى اسم عليها بدون موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.



وكان المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية وافق برئاسة الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، على الطلب المقدم من النائب الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن قسم أول شبرا الخيمة، بشأن تغيير اسم مدرسة "المعاليف" بإدارة غرب شبرا التعليمية، بسبب حرج التلاميذ وأولياء الأمور من هذا الاسم .



واقترح المجلس التنفيذي تغيير اسمها إلى مدرسة المعارف أو إطلاق اسم شهيد عليها، وحضر الجلسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية.



من جهة أخرى، أكد المحافظ تقديره للنائب والبرلماني الراحل محمد عودة، وقال خلال اجتماع المجلس التنفيذي إن الطلب المقدم من بعض مواطني شبرا الخيمة بتغيير اسم مدرسة "15 مايو" بحي شرق شبرا إلى اسم "محمد عودة" لا تنطبق عليه الشروط والتوجيهات الواردة من وزارة التنمية المحلية بإطلاق اسماء الشهداء على الشوارع التى يقطنون بها أو المدارس، ولا نستطيع إطلاق اسم البرلماني السابق على المدرسة.

