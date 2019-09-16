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رياضة

رسميا .. أسوان يضم أوميد أوكري لاعب سموحة السابق

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:11 م
أوميد أوكري
أوميد أوكري
رباب الهوارى
واصل مسئولو مجلس ادارة نادي أسوان والصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة ، تدعيماتهم القوية استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع مهاجم سموحة السابق، أوميد أوكري، لمدة موسمين ،في صفقة انتقال حر.

أتم مسئولو أسوان الصفقة بعد فسخ سموحة عقده مع الإثيوبي أوميد أوكري، عقب خروجه من حسابات حسام حسن، المدير الفني للفريق.

ووقع "أوكرى " علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ، ومجدى عبدالعاطي المدير الفنى ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق وعبدالرحمن مجدى وكيل اللاعب.

ويسعى مجدى عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدوري في الموسم المقبل وعدم العودة سريعا لدورى لمظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.

يذكر أن فريق أسوان فسخ التعاقد مع عدد من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق الأسوانى، بعد أيام قليلة من ضمهم للفريق، وهم: إسلام رمضان ، وشهاب الدين أحمد ،واليوناني جورج ليراص ونصر رمضان، ومحمد أشرف، وإسلام صيام ومرجان.

ويفتتح أسوان مشواره فى الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى بمواجهة مصر للمقاصة يوم 21 سبتمبر.

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