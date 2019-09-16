ريهام سعيد تهاجم أحد متابعيها... أنشر اللي على مزاجي

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد أحد متابعيها علق على تدوينتها الأخيرة على صفحتها بإنستجرام بشأن تعرضها للظلم بسبب وقف برنامجها لمدة عام.



وجاء تعليق أحد المتابعين لها قائلا "ياريت متكتريش في منشورات الظلم كفاية الناس اللي فهمت قصدك وخلاص حاولي تنشري حاجة تانية وخلاص"، لترد عليه ريهام سعيد قائلة "انشر اللي علي مزاجي".



وكان المجلس الأعلى للإعلام قرر وقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بعد حلقتها المسيئة عن أصحاب السمنة.