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اقتصاد

جمارك بورسعيد تفرج عن 194 سيارة نقل وأجرة بـ58.2 مليون جنيه في شهر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
سيارات
سيارات
محمد يحيي
أفرجت جمارك السيارات ببورسعيد، برئاسة أشرف عبد الهادى، خلال أغسطس الماضي، عن 194 عن سيارات نقل وأجرة و جرارات زراعية وحفارات بقيمة بلغت 58.21 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن المنفذ الجمركي إن جملة الإيرادات المحصلة علي تلك المركبات بلغت 13.2 مليون جنيه، منها ضرائب جمركية بـ 4.14 مليون جنيه و رسوم أخري بـ 9.025 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحصيل مخالفات وغرامات بالمنطقة الحرة بلغت 47.5 ألف جنيه.

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