نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: مشروع قانون لتأمين مخاطر الطلاق..فيديو

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يتم حاليًا وضع مشروع قانون جديد موحد لتأمين المخاطر ضد الطلاق، حيث إنه من ضمن أهدافه مد الحماية التأمينية لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع التي تحتاج لرعاية تأمينية.



وأضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، إن حالات الطلاق بلغت 211 ألف حالة خلال عام 2018، طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت حالات الزواج حوالي 887 ألف حالة.



وتابع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المرأة في حالة طلاقها، تنتظر لفترات طويلة حتى تحصل على حكم قضائي للحصول على حقوقها، موضحًا إنها خلال هذه الفترة الطويلة تكن في حاجة لمبالغ مالية للإنفاق.



وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالي ومن هنا جاءت فكرة عمل وثيقة تأمينية ذات قيمة مالية موحدة لا تحتاج لأية إجراءات قانونية، تحصل خلالها المطلقة على مبلغ مالي بمجرد أخذها لوثيقة الطلاق.