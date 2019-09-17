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مختار نوح: الإخوان تبث السموم فى مواقع التواصل الاجتماعى.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت الشريان التاجي الخاص بها، والذي يتمثل في تأييد الشعوب لها. ولسياستها.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام عبر فضائية ten أن الإخوان فقدوا الظهير الشعبي لهم إلى الأبد، موضحًا إنهم يحاولون بعث القضية من جديد لكن دون جدوى.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن محاولات جماعة الإخوان في بث سمومها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤشرات ليست في صالحهم خلال تلك المحاولات.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الإخوان بيحاولوا ينقذوا نفسهم قدر الإمكان"، وذلك في محاولة لإعادة التنظيم من جديد.

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