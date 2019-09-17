التموين: تنسيق مع الجانب الإيطالي لدعم الاستثمارات المشتركة

أكد الدكتور ابراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تنسيقا مع الجانب الإيطالي لإنشاء صوامع الغلال وضخ استثمارات إيطالية بمصر بقطاع تجارة التجزئة وإقامة مناطق لوجستية.



أوضح " عشماوي" في تصريحات له، أن هناك مساع حقيقية لدي الوزارة في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للبلاد بغرض وضع سعر مخفض للمنتجات داخل السوق المصرية وفتح آفاق جديدة للتنافس بين الشركات الأجنبية والوطنية، بما ينعكس علي المستهلك المصري في النهاية ويسهم في خفض الأسعار.



أشار " عشماوي" إلي أنه تم توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والإيطالية لدعم التعاون و التأهيل الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.



