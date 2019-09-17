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برلمان

برلمانى: الشائعات المغرضة ساهمت في زيادة ثقتنا بالقيادة والمؤسسات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
أسامة علي
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى عملت على انشاء دولة جدية قائمة على مؤسسات قوية، تدعمها ثقة الشعب المصرى، الامر الذى صنع الكراهية فى نفوس المنظمات الخارجية المعادية لمصر.

وتابع رائف تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" انطلقت الدولة بمؤسستها بعد ذلك فى بناء مصر الحديثة عبر عدد كبير من الشاريع الاقتصادية الكبرى فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، ومازالت مسترة ،فما كان من المنظمات الخارجية إلا العمل بث الشائعات المغرضة عبر وسائل السوشيال ميديا لزعزعة الثقة بين الشعب مؤسسات الدولة.

وأكد وكيل لجنة الزراعة، ما يتم بثه من شائعات مغرضه لا يزيد الشعب المصري إلا ثقة فى قيادتة السياسية ومؤسسات الدولة، معقبا:" الشعب كله يقف خلف القيادة وزعزعة الثقة امر محال ان يحدث.

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