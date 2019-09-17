القومي للبحوث يوقع اتفاقيات مع جامعات دولية

يوقع اليوم، المركز القومي للبحوث أكثر من اتفاقية دولية مع العديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.



يأتي ذلك على هامش المؤتمر المقام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مدار 3 ايام في الفترة من 16 وحتى 18 سبتمبر تحت شعار "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا".



ويقام المؤتمر بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة، بمقر المركز القومى للبحوث، ويشارك فى هذا المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين فى العالم لعرض أحدث ما توصل إليه العلم فى مجالات التنمية المستدامة بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.



وأكد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، أن المركز يطلق المؤتمر العلمي الدولي الأول له تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول للمركز القومى للبحوث فى العلوم والتنمية المستدامة بالاشتراك مع معهد جرينوبل بفرنسا"، ويأتي تنظيمه في إطار التعاون المستمر بين مركز البحوث والمركز الثقافى الفرنسى، وفى إطار العام الثقافى المصرى-الفرنسى ٢٠١٩.



وأشار إلى أن ذلك يأتي بناءً على اتفاقية التعاون العلمى بين المركز ومعهد جرينوبل بفرنسا، والتي تتضمن تنظيم مؤتمر دولى مشترك يعقد بالتبادل بين مصر وفرنسا، موضحا أن المؤتمر يتناول ستة محاور تضم أهم أهداف التنمية المستدامة وتشمل الصحة، والصناعة، والابتكار، والتغذية، والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة والتغيرات المناخية.