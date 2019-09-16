نسخة منك.. أحمد فهمي يسخر من نفسه: هنا الزاهد متجوزة أحمد شيبة

سخر الفنان أحمد فهمي من شكله خلال حفل زفافه على هنا الزاهد خلال الأيام السابقة.



ونشر أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وعلق أحمد فهمى على الصورة التي تجمعه مع هنا الزاهد : " هنا الزاهد متجوزة أحمد شيبة".



وتوالت تعليقات السخرية على صورته: "نسخة منك" _ "حفل على نفسك قبل ماحد يحفل عليك" _ "أنا موت ضحك يا فهمى والله".