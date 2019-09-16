ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسخة منك.. أحمد فهمي يسخر من نفسه: هنا الزاهد متجوزة أحمد شيبة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:47 م
احمد فهمى وهنا الزاهد
احمد فهمى وهنا الزاهد
منار نور
سخر الفنان أحمد فهمي من شكله خلال حفل زفافه على هنا الزاهد خلال الأيام السابقة.

ونشر أحمد فهمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وعلق أحمد فهمى على الصورة التي تجمعه مع هنا الزاهد : " هنا الزاهد متجوزة أحمد شيبة".

وتوالت تعليقات السخرية على صورته: "نسخة منك" _ "حفل على نفسك قبل ماحد يحفل عليك" _ "أنا موت ضحك يا فهمى والله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من ماجد المصرى على زفاف ابنه

نيللى كريم تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة زفافهما

هشام ماجد يوجه رسالة لـ احمد فهمي و هنا الزاهد.. شاهد

موجز السوشيال ميديا .. حفل زفاف هنا الزاهد بحضور النجوم.. والجمهور يصدم محمد رمضان بعد ظهوره عاريا

تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأحمد فهمى وشقيقه

شاهد.. أحمد حسن يسخر من سيد معوض فى حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة .. منتخب مصر في قبضة ايهاب جلال .. طريق محمد صلاح في مونديال الأندية .. ورحيل مدحت شلبي عن نايل سبورت

بسعر 16.29 للشراء.. الدولار يسجل أعلى هبوط في ختام تعاملات البنوك اليوم

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

رسالة لأمريكا وتحريض على القتل.. أهم ما جاء في تسجيل أبوبكر البغدادي الأخير

مشهد تسبب فى خوف ورعب نبيلة عبيد ..تعرف عليه

بعد 17 سنة فى الملاعب.. السيد حمدى يعلن اعتزال كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور

بفتحة طويلة جدا .. كارول سماحة في إطلالة بفستان جرئ بـ لبنان

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق