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محلل سياسي: إيران استهدفت أحد أكبر مراكز الطاقة العالمية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:39 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حمود الزيادي المحلل في الشئون الأمنية والسياسية أنه خلال الساعات القادمة ستظهر كل الحقائق فيما حدث من استهداف معامل ارامكو للنفط بالسعودية مؤكدا أن يشار إلى إيران بأنها المتسبب في ذلك.

أضاف المحلل في الشئون الأمنية والسياسية خلال تصريحات تليفزيونية أنه تم استهداف أحد مراكز الطاقة العالمية مشيرا إلى النظام الإيراني بدأ في التصعيد مشيرا إلى أن العدوان سيصل إلى خطوات أكبر إذا لم يتم التصدى له.

وتابع المحلل في الشئون الأمنية والسياسية أن الدولة الأيرانية تتبنى الإرهاب العابر للحدود ويمارس عدوانا سافرا ضد أحد مراكز الطاقة العالمية.

وأشار المحلل في الشئون الأمنية والسياسية أن السعودية لديها القدرة على الرد على هذا العدوان مؤكدا على أن هناك مصالح دولية مرتبطة مع السعودية من خلال النفط الذي يستفاد منه الأسواق العالمية.

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