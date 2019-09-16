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فن

مشهد تسبب فى خوف ورعب نبيلة عبيد ..تعرف عليه

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:35 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أصعب أعمالها التى قدمتها خلال مشوارها السينمائى والحافل بكثير من الأعمال التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد" : أن فيلم "المرأة والساطور" من أكثر الأعمال التى أجهدتني وأرهقتني نفسيا وبدنيا وذلك بسبب المشاهد الخاصة بقتل زوجها والذى قام بدوره أبو بكر عزت.

وأضافت نبيلة عبيد قائلة : أن مشهد القتل وتقطيع الجثمان كان من أصعب المشاهد التى مررت بها خلال أحداث الفيلم وانتابتنى حالة من الخوف والرعب حتى أننى اتفقت مع المخرج سعيد مرزوق والمساعدين لى بضرورة وضع ملابسى فى العمل بجوارى فى غرفتى حتى لا أكره الشخصية.

وأشارت نبيلة عبيد قائلة : بخلاف مشهد القتل كانت أيضا أجواء الإسكندرية فى فصل الشتاء وهو الأمر الذى كان يصعب من المهمة، حيث كان من الضرورى التصوير فى الصباح الباكر وسط الأمطار والأجواء الملبدة بالغيوم فكان أمرا صعبا.

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