جماهير الزمالك تطالب مرتضى منصور بكأس السوبر المصري أمام الأهلي

طالبت جماهير نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بضرورة الفوز بلقب السوبر المصري أمام النادي الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء.



ونشرت جماهير نادي الزمالك تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام تطالب فيها المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بتحقيق لقب السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي يوم الجمعة المقبل .



ويلعب النادي الأهلي مباراة السوبر المصري كونه الفائز بقلب الدوري الممتاز للموسم الماضي ، بينما فاز الزمالك بلقب كأس مصر على حساب سموحة بركلات الجزاء فى الموسم الماضي.