ياسر رزق يعلن موعد حلف رئيس الأعلى للإعلام الجديد اليمين القانونية

قال ياسر رزق الكاتب الصحفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إنه تم إصدار 3 قوانين للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.





وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الاتجاه الأقرب أن يحلف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة اليمين مع مطلع الدورة البرلمانية في الأول من أكتوبر".





وتابع ياسر رزق "ولا يمكن تحديد اسم رئيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين المقبلتين وذلك لأن الأسماء تعرض على رئيس الجمهورية وقد يقرها أو يرفضها".



