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ياسر رزق يعلن موعد حلف رئيس الأعلى للإعلام الجديد اليمين القانونية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:50 م
ياسر رزق
ياسر رزق
هاني حسين
قال ياسر رزق الكاتب الصحفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إنه تم إصدار 3 قوانين للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الاتجاه الأقرب أن يحلف رئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة اليمين مع مطلع الدورة البرلمانية في الأول من أكتوبر".

وتابع ياسر رزق "ولا يمكن تحديد اسم رئيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين المقبلتين وذلك لأن الأسماء تعرض على رئيس الجمهورية وقد يقرها أو يرفضها".

وأكمل ياسر رزق "الرئيس عبد الفتاح السيسي يكاد يعرف رجال وسيدات الصف الأول من الإعلاميين معرفة شخصية، وكانت هناك لقاءات كثيرة من الرئيس السيسي مع الإعلاميين والمسئول عن عدم تكرارها هم الإعلاميون".

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