بعد مطالبات المهن الموسيقية بمنعه.. محمد رمضان يتحدى: لن أتوقف عن الغناء

وجه الفنان محمد رمضان رسالة لمن طالبوا نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء.



وقال محمد رمضان في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أقول لهم إنني مازلت أسير في طريقي، وسوف أكمل الطريق إلى نهايته ولن ألتفت لمثل هذة الأشياء".



وأضاف محمد رمضان: "أنا فنان أغني وسأستمر في تقديم الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها، وأحترم نقابة المهن الموسيقية بالطبع.".



كان محمد رمضان قد رد على الهجوم الذي يتعرض له بسبب ملابسه شبه العارية والمثيرة للجدل التي يرتديها في حفلاته الغنائية وآخرها في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام.



وقال محمد رمضان: "أنا أقدم ميوزياكال شو أثناء الحفل الغنائي لإسعاد جمهوري وتقديم كل ما هو جديد لهم".



وأضاف "الملابس التي أرتديها أثناء الحفل ما هي إلا ملابس تتناسب مع الأجواء الاحتفالية، فمثلا الفنانة الكبيرة شريهان كانت ترتدي ملابس غريبة أثناء تقديمها الفوازير، وذلك كان من أجل الشو، فلا بد أن يرتدي الفنان ملابس غير تقليدية".