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أستاذ اقتصاد: الشباب لديه فرصة للانتاج واللحاق بالدول المتقدمة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:20 ص
عمال
عمال
البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الشباب مطالب باستخدام عقله، والعمل على الإنتاج بدلا من التراخي، وأن المصريين إذا اجتهدوا ستصبح مصر دولة متقدمة.

وأضاف بدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، مانشيت، المذاع على قناة أون أى، تقديم الإعلامية، رانيا هاشم، أن الشاب مطالب بالالتحاق بالدول المتقدمة والعمل على التطور مثل الدول الكبيرة.

وأشار بدرة إلى أن، التجربة اليابانية بعد حرب كبيرة وسقوط قنبلتين أصبح الآن تفكر خارج نطاق العالم بالكامل، التكنولوجيا اليابانية تحتل العالم بالكامل .

وأوضح بدرة، أن الشاب مطالب بالتفكير، والبحث على مشروعات، وأكد أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم المشروعات.

وكشف أن دول العالم بالكامل لا تستغني عن المشروعات الصغيرة، وأن الصين رغم أن عدد سكانها مليار و 300 مليون لديها عجز في اليد العاملة، ومصر تعانى من البطالة الفكرية وليست بطالة اليد، فمن الممكن أن يقوم الشباب بعمل اى مشروع والدولة تدعم من جهاز المشروعات.

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