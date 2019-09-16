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منوعات

موقف إنساني .. طلاب يمنحون زميلهم حقيبة ملابس بعد تعرضه للتنمر .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
أحمد شريف
في موقف إنساني ومؤثر لطالبين وقورين حملا حقيبة من ملابسهما الخاصة، لمنحها لزميلهما الجديد بعد أن تعرض للتنمر بسبب ارتدائه نفس الملابس بشكل يومي أثناء حضوره بالمدرسة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان ميشيل تود قد بدأ في الذهاب إلى كلية مارتن لوثر كينج الإعدادية في ممفيس بولاية تينيسي ، عندما بدأ زملاء الدراسة يضايقونه بسبب مظهره.

ادعى الطلاب أن ميشيل كان يرتدي نفس الملابس كل يوم ، حيث أوضح الطالب أنه لم يكن لديه الكثير من الملابس في المنزل لأنه كبير بما يكفي حتى لشراء أمه ملابس له.

وفي تصرف انساني ، قرر اثنان من كبار الشخصيات في المدرسة ، كلاهما من أعضاء فريق كرة القدم ، إعطاء مايكل عدة حقائب من ملابسهما الخاصة ، بعد ان تعرض للتنمر من قبل زملائه.


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