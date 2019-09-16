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زياد عقل يكشف السبب الرئيسي في نسب النتائج المثيرة بـ انتخابات تونس..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:35 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال زياد عقل رئيس وحدة دراسات افريقيا بمركز الاهرام إن الانتخابات التونسية نتيجتها فى الجولة الاولى تدل على استمرار فكرة الحراك فى المجال السياسي التونسي .

وأضاف عقل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ان هذا الحراك سوف ينتج عنه قيادة رئاسية جديدة لشخص لا يوجد فى النخب التى نعتاد عليها فى العالم العربي.

وتابع ان تونس فى النهاية ستظل تصنع النماذج الديمقراطية فى العالم العربي خلال السنوات الاخيرة .

واستكمل ان وجود نسبة 26 مرشحا بالتالى ستكون الاغلبية لمصلحة مرشح قليلة. مشيرا الى انه فى النهاية فإن النسبة التى تم اصدارها تدل على ان الشارع التونسي غير منتمٍ لتيار سياسي معين .

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