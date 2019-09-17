ياسر رزق: المؤسسات القومية تقود نهضة الصحافة المصرية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إنه لا صحة لما اثير حول الدمج بين المؤسسات الصحفية ولا يمكن الدمج إلا بعد دراسة أوضاع المؤسسات والتعرف على الخطوات اللازمة لإصلاح الهياكل الإدارية والتمويلية للمؤسسات الضعيفة.



وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لدينا أصول ضخمة جدا في مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم".



وتابع ياسر رزق:" الأهرام تصدر 17 إصدار وأخبار اليوم تصدر 14 إصدار، وتمتلك كلا من الأخبار والأهرام مجمعات مطابع تقدر بالمليارات".



وأكمل ياسر رزق:" لدينا أسطول توزيع على مستوى الجمهورية ونمتلك 369 عربية نقل لتوزيع الصحف على مستوى الجمهورية ولدينا قطاع إعلاني ضخم جدا"، مضيفا:" المؤسسات القومية قوية وقائمة وسوف تقود نهضة الصحافة المصرية".

