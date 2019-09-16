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برلمان

"زراعة البرلمان" تطالب بتعميم مدرسة متخصصة فى الإنتاج الحيوانى على مستوى الدولة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:24 م
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
أسامة علي
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة تحاول النهوض بمنظوم التعليم فى مصر بكافة جوانبه، ليكون الخريجون مطلوبين بسوق العمل فى ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها الدولة فى كافة القطاعات.

وأشاد تمراز خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بتوقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني.

وأكد وكيل لجنة الزراعة أن خريجى المدرسة سيكونون عاملا قويا فى التنمية الاقتصادية على المستوى الزراعى والحيوانى والداجنى، مطالبا بتعميم المدرسة على مستوى الجمهورية.

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