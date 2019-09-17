الوكالة الأمريكية للتنمية:22.2 مليار دولار جملة الاستثمارات المصرية فى الربع المالي الأول

سجلت الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري حوالي 22.2 مليار دولار.



قال تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية، إنه تم ضخ مشروعات بقيمة بلغت مليار دولار واحد خلال العام المالي قبل الماضي، بالاضافة لحصول مصر علي منحة بقيمة بلغت 16.5 مليون دولار لدعم التعليم والزراعة.



بلغت جملة الاتفاقيات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بنهاية أغسطس الماضي نحو 75مليون دولار شملت 6 اتفاقيات بقطاعات " التجارة، الاسثتمار، الصحة، التكنولوجيا، التعليم، الزراعة".



