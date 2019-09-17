استمرار فتح باب تعديل الرغبات والترشح لطلاب جامعة الأزهر اليوم

تتواصل اليوم الثلاثاء، إجراءات المرحلة الثالثة والأخيرة للعمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة، ويستمر فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيا حتى مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر الحالي، في إطار استعداد جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت القادم 21 سبتمبر الحالي.



وقال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، إن هذا القرار يأتي في إطار إعطاء الطلاب والطالبات فرصة أخيرة خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات، وتيسيرا على الطلاب والطالبات الجدد، في إطار توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.



وطالب نائب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بسرعة تعديل الترشيح على البوابة الإلكترونية طبقًا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي حتى مساء يوم الأربعاء 18 سبتمبر من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.