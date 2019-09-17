عضو القومى للمرأة: أتمنى زيادة أعداد الفتيات بمؤتمرات الشباب

أشادت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة ، بمؤتمرات الشباب، وبرنامج تأهيل الشباب للقيادة، وأيضًا اتجاه مصر لقيادة الشباب الأفريقى بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الأفريقى .



وأكدت "يحيى "فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالاستماع للشباب ، ورؤية أفكارهم، ويحرص على إقامة منتدى شباب العالم، وهى فكرة تنفذ لأول مرة في العالم وعلى أرض مصر .



وتابعت عضو المجلس القومى للمرأة، أن الاستمرارية فى إقامة منتديات الشباب؛ تؤكد رسوخ الفكرة والاهتمام الزائد من القيادة السياسية.



وأشارت الدكتورة رانيا يحيى، إلى أن الرئيس طوال الوقت يبدى اهتمامه بالمرأة، ونرى شابات تجلسن بجواره في المؤتمرات، لكن أتمنى زيادة أعداد المشاركات من السيدات، بحيث تكون المشاركة لفئات مختلفة، ولشباب من محافظات مصر كلها.