التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة فى تكنولوجيا الزراعة والإنتاج الحيوانى.. برلمانيون يطالبون بتعميمها بالمحافظات.. ويؤكدون: دعم للتعليم الفنى والتطور الاقتصادي على مستوى الزراعة

مشهور: افتتاح مدرسة متخصصة في الإنتاج الحيواني يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفنى

رائف تمراز يطالب بتعميم المدرسة على مستوى الجمهورية

برلمانى: افتتاح المدرسة دعم للتعليم الفنى وللثروة الحيوانية





وقع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية متخصصة في الإنتاج الحيواني والداجني، تحت رعاية وإشراف وزير التربية والتعليم، فى إطار سعي الوزارة نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته.





وفى البداية أعرب النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح عن سعادته الكبيرة،بإفتتاح المدرسة مما يؤكد نظرة الدولة الجديدة تجاه التعليم الفنى، والعمل على تغيير نظرة من يلتحق بالتعليم الفنى، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي أمس فى مؤتمر الشباب الثامن، حيث قال: "محتاجين نغير ثقافتنا كمصريين بأننا لا ننظر فقط إلا لخريج الشهادة الجامعية، في الوقت الذي ننظر فيه إلى الفني مهما كانت كفاءته وقدرته على تقديم عمل جيد بشكل غير مناسب ".





وأضاف مشهور فى بيان صحفى له أن هذه المدرسة الجديدة، هى نتاج الفكر الجديد للدولة، حيث يعد التعليم الفني في الدول المتقدمة هو أمل التقدم الاقتصادي ف 70% من العمالة في ألمانيا التي تعد من أكبر الدول العالم في مجال الاقتصاد، خريجي التعليم الفني ، وكذلك سنغافورة وكوريا والصين ، بينما يمثل خريجي التعليم الفنى فى مصر 40%.





وأشار إلى أن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، واللذان يعدان من أهم المجالات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي بشكل كبير، حيث سيتم توفير تدريب تقني عالي الجودة على أيدي خبراء لمن تم اختيارهم للالتحاق بفريق عمل المدرسة؛ لتنمية مهاراتهم الفنية الأساسية وتحسين خبراتهم العملية، وتوضيح طرق وأساسيات تدريس المناهج الجديدة القائمة على نظام الجدارات لطلاب المدرسة.





ومن جانبه قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب،أن الدولة تحاول النهوض بمنظوم التعليم فى مصر بكافة جوانبه،ليكون الخريجين مطلوبين بسوق العمل فى ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها الدولة فى كافة القطاعات.





وأشاد رائف تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" بتوقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني.





وأكد وكيل لجنة الزراعة أن خريجى المدرسة سيكونوا عامل قوى فى التنمية الاقتصادية على المستوى الزراعى والحيوانى والداجنى، مطالبا بتعميم المدرسة على مستوى محافظات الجمهورية.









وفى سياق متصل أشاد النائب أحمد ابو خليل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بافتتاح أول مدرسة تكنولوجيا متخصصة في الإنتاج الحيواني والداجني بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، مؤكدا أن افتتاح هذه المدرسة بمثابة أحد أدلة الدولة لدعم التعليم الفنى.





وأكد احمد ابو خليل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أنه خلال الفترة الماضية شاهد الجميع سعى الدولة لتطوير التعليم الفنى، الذى فقد أهميته خلال السنوات الماضية، بالرغم من أن سوق العمل بمصر وخارجها دائما يحتاج إلى العمالة المتخصصة وليست العشوائية.



