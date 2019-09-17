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أخبار البلد

لديهم مشاكل ذكورية معقدة.. ياسمين الخطيب تشن هجوما ضاريا على الرجال

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:10 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أمل مجدى
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب ،عبر حسابها الشخصى على موقع فيسبوك رسالة نارية وجهتها للرجال .

وكتبت ياسمين الخطيب "أظن أن أغلب الرجال المُتنمرين على المتفوقات من النساء، لديهم مشاكل ذكورية مُعقدّة، تُحرضهم على الإمعان في إذلالهن كلما سنحت لهم الفرصة، لتعويض شعورهم بالضآلة، وتحقيق نشوة مريضة عابرة".


وتابعت ياسمين الخطيب "جدير بالذكر أن الشرقيات هن الأتعس حظًا على الإطلاق، إذ يصارعن طواحين الهواء، في مجتمعات يستأثر فيها الرجل بالسلطة الإدارية والإجتماعية والدينية أيضًا.

وأكملت "وقد تتحول ثمار كفاحهن بين ليلة وضحاها إلى قبض ريح، بفعل ذكر مضطرب وتخاذل آخرين"..

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