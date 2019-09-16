أمين مساعد المحامين: القانون المصري يردع من يساهم في نشر الشائعات

قال أبو بكر الضو، المحامي، والأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن القانون رادع لكل من يساهم في الترويج للشائعات ومن تسول له نفسه العبث بأمن مصر بنشر أخبار كاذبة، موضحًا أن النيابة العامة لا تتردد في هذا الشأن وأصدرت العديد من الأحكام لمن ثبت اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وأضاف "الضو"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزمة فقط في التطبيق حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي وسعت من دائرة الإتهام، وذلك بسبب صعوبة الوصول للمتهم بنشر تلك الأخبار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تمت السيطرة عليه بشكل كبير من تصديق الرئيس علي قانون الجرائم الإلكترونية ولكن مازالت هناك صعوبة في التطبيق.
وأوضح أن القانون لا يحتاج لتعديل لأنه رادع وقانون العقوبات حاسم في هذا الأمر وذلك بفضل المادة رقم 188 من قانون العقوبات التي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.