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فن

في ذكرى ميلادها.. رحلة نادية السبع من الصحافة إلى الفن

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
نادية السبع
نادية السبع
سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية السبع، التى ولدت في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر عام 1929، ورحلت في سن يناهز الـ60، يوم 24 يوليو عام 1990، فهي تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي برعن فى تقديم الأدوار الثانية على شاشة السينما والتليفزيون.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت نادية السبع في بطولتها "البيت الملعون، اللعبة القذرة، طاقية الإخفاء، الكيلو 99"، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات أبرزها "فرسان الله، طيور بلا أجنحة، مسافرون".

بدأت نادية السبع حياتها المهنية فى الصحافة، ودرست بالمعهد العالى للفنون المسرحية ثم نوعت عملها بين الإذاعة والتليفزيون والمسرح كممثلة.

ظلت نادية السبع حتى وفاتها عام 1990 تحترف مهنة التمثيل، حيث كان آخر أعمالها مسلسل الوقف، والذى عرض فى سنة وفاتها.

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