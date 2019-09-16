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توك شو

هيثم شاكر عن إصابته بالسرطان: كان لازم أخف عشان آخد بالي من أمي ..فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:56 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
هاني حسين
روى الفنان هيثم شاكر، تفاصيل مرضه وإصابته بورم في القولون، قائلا "حولت اليأس إلى قوة ورغبة في مواجهة المرض، وشعرت بأني معملتش حاجة وعندي كتير لسه مقدمتوش وعندي موهبة لسه مستغلتهاش".

وأضاف هيثم شاكر، في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، "في ناس حواليا محتاجة ليا ووجودي بجانبها شيء مهم وضروري، وأنانية مني لو استسلمت وتركت كل شيء".

وتابع هيثم شاكر "في ناس محتجاني وربنا الهمنى وأعطاني الصبر والقوة لاستكمال رحلة العلاج، ووقت إصابتي بالمرض كانت والدتي أهم شيء في حياتي وكنت قريب منها وكانت لدي رغبة لاستكمال رحلة العلاج عشان اخد بالي منها"، مؤكدا "ووالدتي مكنتش تعرف انني مصاب بورم في القولون".

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