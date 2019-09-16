عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب لقطات فيديو لفتاه تدعي الأميرة إسماعيل الضبع وهي تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها، وأكد أن الأميرة إسماعيل لديها 3 قضايا آداب وخرجت من مصر بتلك القضايا هي وعائلاتها.



وقام أديب بنشر الصحيفة الجنائية لها خلال برنامج الحكاية على فضائية mbc مصر وعلق أنها لا يعيبها أن تخرج بقضايا آداب من مصر وتهم تسهيل دعارة.



وقام أديب بعرض صور لها من خلال الصحيفة الجنائية، معلقا أن العائلة بأكملها وجهت إليهم تهم بالدعارة .



وقال عمرو أديب اتقوا الله فيجب تحرى دقة المعلومات لأن هناك نماذج تستخدم للإساءة للدولة المصرية.

