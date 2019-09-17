حبس 3 اشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي 18 ألف جنيه

قررت النيابة العامة حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي 18 ألف جنيه.



وكان تمكن ضباط وحدة مباحث قسم عابدين من ضبط 3 عاطلين حال استقلالهم سيارة ملاكى عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي 18 ألف جنيه، جهاز DVR من داخل شركة بأسلوب " كسر القفل وكسر باب الخزينة ".



واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المتاجر والشركات بأسلوب " كسر القفل وكسر الخزينة ".



وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب كما أقروا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

