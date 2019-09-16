قالوا عليّ مدمن مخدرات.. هيثم شاكر عن مرضه: عديت بمواقف في حياتي تهد جبال

قال الفنان هيثم شاكر، تعليقا على إصابته بورم بالقولون وغيابه لفترة طويلة، :"ناس كتير كانت واخدة فكرة وحشة عني أني مش مقدر النعمة والموهبة، وإني كسول، وقالوا عليّ مدمن مخدرات".
وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حاولت أعيش حياتي بالشكل اللي أنا شايفه صح، وأكون أديت رسالتي واستغليت موهبتي".
وتابع هيثم شاكر:" عديت بتجارب في حياتي تهد جبال، وسبب فترة الغياب الطويلة ليس إصابتي بورم في القولون فقط ولكن كان هناك بعض المشاكل الإنتاجية".
وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حاولت أعيش حياتي بالشكل اللي أنا شايفه صح، وأكون أديت رسالتي واستغليت موهبتي".
وتابع هيثم شاكر:" عديت بتجارب في حياتي تهد جبال، وسبب فترة الغياب الطويلة ليس إصابتي بورم في القولون فقط ولكن كان هناك بعض المشاكل الإنتاجية".