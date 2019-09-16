قالوا عليّ مدمن مخدرات.. هيثم شاكر عن مرضه: عديت بمواقف في حياتي تهد جبال

قال الفنان هيثم شاكر، تعليقا على إصابته بورم بالقولون وغيابه لفترة طويلة، :"ناس كتير كانت واخدة فكرة وحشة عني أني مش مقدر النعمة والموهبة، وإني كسول، وقالوا عليّ مدمن مخدرات".



وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حاولت أعيش حياتي بالشكل اللي أنا شايفه صح، وأكون أديت رسالتي واستغليت موهبتي".



وتابع هيثم شاكر:" عديت بتجارب في حياتي تهد جبال، وسبب فترة الغياب الطويلة ليس إصابتي بورم في القولون فقط ولكن كان هناك بعض المشاكل الإنتاجية".

