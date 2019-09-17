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رياضة

حلمي طولان: لم يتواصل معي أحد لتدريب المصري.. وإدارة الكرة بمصر عشوائية.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:29 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
محمد رشاد
نفى حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، حدوث أي تواصل بين إدارة النادي المصري وبينه من أجل تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

وقال حلمي طولان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم يحدث أي تواصل مطلقا بيني وبين إدارة المصري لتدريب الفريق خلفا إيهاب جلال".

وأكمل حلمي طولان: "إدارة الكرة بمصر تفكر بعشوائية، وحذرت من ذلك من قبل، نريد أشخاص محترفة".

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