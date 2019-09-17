حبس 4 أشخاص لإكراههم آخرين على توقيع إيصالات أمانة

قررت النيابة العامة حبس 4 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بإكراه آخرين على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقهم.



وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بإكراه آخرين على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقهم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من ٤ مواطنين بتضررهم من ٤ أشخاص "3 شركاء وعامل بمحل لبيع الهواتف المحمولة" لقيام المشكو فى حقهم بالحضور لمسكن أحدهم واصطحابه إلى محل سكن باقى المُبلغين وإكراههم على التوقيع على 17 إيصال أمانة على بياض بسبب وجود خلافات مالية بين المشكو فى حقهم وشقيق المجنى عليهم (تاجر هواتف محمولة).



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى تمت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين صحة الواقعة, وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها تم ضبطهم وبحوزتهم (17 إيصال أمانة مذيلة بتوقيع المجنى عليهم).



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين شقيق المجنى عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

