ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس 4 أشخاص لإكراههم آخرين على توقيع إيصالات أمانة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:00 ص
حبس 4 أشخاص
حبس 4 أشخاص
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس 4 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بإكراه آخرين على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقهم.

وكان تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بإكراه آخرين على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات مالية مع شقيقهم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من ٤ مواطنين بتضررهم من ٤ أشخاص "3 شركاء وعامل بمحل لبيع الهواتف المحمولة" لقيام المشكو فى حقهم بالحضور لمسكن أحدهم واصطحابه إلى محل سكن باقى المُبلغين وإكراههم على التوقيع على 17 إيصال أمانة على بياض بسبب وجود خلافات مالية بين المشكو فى حقهم وشقيق المجنى عليهم (تاجر هواتف محمولة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى تمت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين صحة الواقعة, وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها تم ضبطهم وبحوزتهم (17 إيصال أمانة مذيلة بتوقيع المجنى عليهم).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين شقيق المجنى عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

فستان كب أسود.. منة فضالى تأسر قلوب متابعيها في لبنان

اخبار الفن .. رد صادم لـ رضوى الشربينى.. وعرى محمد رمضان.. هجوم أحمد فهمى وريهام سعيد على الجمهور.. وضرب أحمد السقا

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تولي حسام حسن قيادة المنتخب الأول

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور