حبس عصابة سرقة السيارات بالنزهة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهما لاتهامها بسرقة السيارات بمنطقة النزهة.



وكان نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالنزهة.



خلال مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط شخصين (سائق، سبق اتهامه فى قضيتين إحداهما "سرقة"- عاطل، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص") وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، جاكوش، مفك) حال شروعهما فى سرقة سيارة.



وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات.



وأقرا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لعميلهما "جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وقيام الأخير بمساومة مالكيها وإعادتها لهم نظير مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

