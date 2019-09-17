الغندور: الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات القمة.. فيديو

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة المصري، أن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، مشيرا الى أن جميع مباريات الدوري بحكام مصريين باستثناء لقاءات القمة.



وقال الغندور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لجنة التحكيم تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، واتحاد الكرة سيتعامل في باقي الملفات".



وأكمل : "اتفقنا مع اللجنة الخماسية بأن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في كافة البطولات المحلية".