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حوادث

استكمال محاكمة 46 متهما في أحداث عنف مسجد الفتح.. اليوم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
استكمال محاكمة 46
استكمال محاكمة 46 متهما
احمد مهدى
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة فتح باب المرافعة فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى، وبحضور شادى سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013 .

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