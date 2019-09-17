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إبراهيم الهدهد: الانتماء للوطن أمر ديني وترسيخه من الكتاب والسنة.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الارهاب ينتشر فى الكثير من الأماكن بالعالم باسم الإسلام ظلما وزورا وبهتانا.

وأضاف الدكتور إبراهيم الهدهد انهم فى الأزهر عقدوا النية لاستغلال الكنز الذي يتمتع به الأزهر من تواجد عدد كبير من الطلاب من مختلف أنحاء العالم يدرسون به. 

وتابع الدكتور إبراهيم الهدهد فى حواره لبرنامج "هنا العاصمة " انهم عملوا على تحويل هؤلاء الطلاب لسفراء يعودون إلى أوطانهم وقد حملوا الفكر الصحيح وهو الانتماء للوطن الذى لا يفرق الانتماء عن الدين مشيرا إلى أن الانتماء للوطن امر ديني ايضا ويتم ترسيخ هذه الفكرة من الكتاب والسنة. 

وأشار الدكتور ابراهيم الهدهد إلى أنه لولا لم يكن حب الوطن فطرة إنسانية فى الأساس ومطلب شرعي وديني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة يقول " اللهم انك احب البلاد الى الله واحب البلاد الي ولولا ان قومك اخرجونى ما خرجت " لافتا إلى أن الأزهر فكر فى إطلاق "مبادرة أوطان بلا إرهاب" وتصور عدة مظاهر تنفيذية تخرج عليها هذه المبادرة.

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