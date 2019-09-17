فرقة تفانين تستعرض وقائع الازمان بالأنفوشى

في الليلة الخامسة من ليالي مهرجان مسرح الهواة في دورته السابعة عشر المقام علي مسرح قصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية ويستمر حتى 17 سبتمبر الجارى، قدمت فرقة تفانين المسرحية الحرة، التابعة لجمعية رواد قصر ثقافة اسيوط العرض المسرحى "بدائع الفهلوان في وقائع الازمان" من تأليف رأفت الدويري، إخراج أحمد ثابت الشريف، اشعار حسام عبد العزيز، السينوغرافيا حمدي قطب، الألحان إهداء ورثة الملحن الراحل محمد فرغلي، استعراضات محمد عاطف، تصميم إضاءة مايكل يعقوب.





يدور العرض حول الفهلوان.. الحالم بالسلطة، والذي ترسمه الفرقة المتجولة سلطانا علي القلعة الخربة ويصدق الوهم، ويعيش دور السلطان، ويلهو، ويخدر وعي الناس بالتزييف، ويوهمهم بأن الخير سيأتي، وسيفيض، ويلعب عليهم لعبة الوهم ليحصل علي السمرة بنت الفخراني "عروس النيل"، فيطلب من الجائعين تقديمها كقربان لآلهة المطر في تمثيليته المزعومة "مستمطر المطر"، وفي المقابل يحاول المعلم جهجهان وجوقة أولاد الملاح التصدي للفهلوان بما يجيدونه من أعمال التشخيص والتمثيل ليجعلوه عبرة ويكشفون سره للناس.



