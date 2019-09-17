اخبار الفن .. رد صادم لـ رضوى الشربينى.. وعرى محمد رمضان.. هجوم أحمد فهمى وريهام سعيد على الجمهور.. وضرب أحمد السقا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
ابعدى عنهم أحسن ما يطلقوا.. رد صادم من رضوى الشربينى على إحدى متابعاتها..شاهد
نشرت رضورى الشربينى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "
وعلقت رضوى الشربينى على الصور " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حابيبى ".
محمد رمضان ينشر صورته عاريا.. والجمهور ينهال بتعليقات غير متوقعة.. شاهد
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام شبه عار كعادته فى الظهور بحفلاته الأخيرة.
أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة
أحرج الفنان أحمد فهمي أحد متابعيه بطريقة ساخرة بعد تعليقه على صورة نشرها أحمد فهمي بعد فرحة من هنا الزاهد.
وجاء تعليق أحد المتابعين على صورة أحمد فهمي وهنا الزاهد قائلا "انا مش فاهم حاجة هو دا عيد جوازكم ولا مكنتوش لسة متجوزين".
ريهام سعيد تهاجم أحد متابعيها... أنشر اللي على مزاجي
هاجمت الإعلامية ريهام سعيد أحد متابعيها علق على تدوينتها الأخيرة على صفحتها بإنستجرام بشأن تعرضها للظلم بسبب وقف برنامجها لمدة عام.
شاهد.. مى كساب تضرب أحمد السقا
نشرت الفنانة مى كساب، البرومو الدعائي لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"؛ تمهيدا لعرضه فى أكتوبر المقبل.
مشهد تسبب فى خوف ورعب نبيلة عبيد ..تعرف عليه
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أصعب أعمالها التى قدمتها خلال مشوارها السينمائى والحافل بكثير من الأعمال التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.
فوازير شريهان .. محمد رمضان يرد على انتقاد ملابسه المثيرة للجدل في الحفلات
رد الفنان محمد رمضان على الهجوم الذي يتعرض له بسبب ملابسه شبه العارية والمثيرة للجدل التي يرتديها في حفلاته الغنائية وآخرها في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام.
ابعدى عنهم أحسن ما يطلقوا.. رد صادم من رضوى الشربينى على إحدى متابعاتها..شاهد
نشرت رضورى الشربينى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "
وعلقت رضوى الشربينى على الصور " الجواز حلو لما يكون مع الشريك الصح...مليون مبروك يا حابيبى ".
محمد رمضان ينشر صورته عاريا.. والجمهور ينهال بتعليقات غير متوقعة.. شاهد
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام شبه عار كعادته فى الظهور بحفلاته الأخيرة.
أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة
أحرج الفنان أحمد فهمي أحد متابعيه بطريقة ساخرة بعد تعليقه على صورة نشرها أحمد فهمي بعد فرحة من هنا الزاهد.
وجاء تعليق أحد المتابعين على صورة أحمد فهمي وهنا الزاهد قائلا "انا مش فاهم حاجة هو دا عيد جوازكم ولا مكنتوش لسة متجوزين".
ريهام سعيد تهاجم أحد متابعيها... أنشر اللي على مزاجي
هاجمت الإعلامية ريهام سعيد أحد متابعيها علق على تدوينتها الأخيرة على صفحتها بإنستجرام بشأن تعرضها للظلم بسبب وقف برنامجها لمدة عام.
شاهد.. مى كساب تضرب أحمد السقا
نشرت الفنانة مى كساب، البرومو الدعائي لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"؛ تمهيدا لعرضه فى أكتوبر المقبل.
مشهد تسبب فى خوف ورعب نبيلة عبيد ..تعرف عليه
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن أصعب أعمالها التى قدمتها خلال مشوارها السينمائى والحافل بكثير من الأعمال التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.
فوازير شريهان .. محمد رمضان يرد على انتقاد ملابسه المثيرة للجدل في الحفلات
رد الفنان محمد رمضان على الهجوم الذي يتعرض له بسبب ملابسه شبه العارية والمثيرة للجدل التي يرتديها في حفلاته الغنائية وآخرها في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أيام.