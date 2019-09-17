ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

نادى أدب بورسعيد يكرم الناقد أحمد رشاد حسانين

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
طارق موسى


كرم نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر السيد منصور الناقد الكبير أحمد رشاد حسانين فى ندوته الإسبوعية، عن مسيرته الإبداعية والنقدية الحافلة بالعديد من الكتب الهامة التى تناولت إبداعات أدباء بورسعيد منذ جيل الرواد فى الستينات وحتى جيل الشباب الحالى، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تكريم المبدعين والقامات الأدبية.

تحدث الشاعر محمد عبد الهادى عن إسهامات الناقد الكبير فى الحركة الأدبية ببورسعيد، كما تحدث العديد من الأدباء عن تناول الناقد احمد رشاد حسانين لأعمالهم بالنقد والتوجيه مما ساهم فى دعم إبداعات هم.

وأضاف الشاعر السيد السمرى أن الناقد الكبير صدر له العديد من الإصدارات النقدية التى كانت بمثابة إضافة نقدية قوية للحركة الأدبية منها كتاب تأملات فى الثقافة والشعر وكتاب السرد فى شمال شرق الوطن وكتاب الثورة .

ترشيحاتنا

بعد شائعة مرضها.. شيرين عبد الوهاب تعود بحفل في السعودية

أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

توقف عن تناوله فورا.. اللانشون يصيب بـ 4 أمراض خطيرة.. تعرف على طرق الوقاية

مرتضى منصور يعلن مفاجأة بشأن تذاكر مباريات الزمالك قبل لقاء السوبر المحلي

بعد تراجع أسهمه لتدريب منتخب مصر.. أول قرار لـ إيهاب جلال مع لاعبي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور