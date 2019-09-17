نادى أدب بورسعيد يكرم الناقد أحمد رشاد حسانين





كرم نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر السيد منصور الناقد الكبير أحمد رشاد حسانين فى ندوته الإسبوعية، عن مسيرته الإبداعية والنقدية الحافلة بالعديد من الكتب الهامة التى تناولت إبداعات أدباء بورسعيد منذ جيل الرواد فى الستينات وحتى جيل الشباب الحالى، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تكريم المبدعين والقامات الأدبية.



تحدث الشاعر محمد عبد الهادى عن إسهامات الناقد الكبير فى الحركة الأدبية ببورسعيد، كما تحدث العديد من الأدباء عن تناول الناقد احمد رشاد حسانين لأعمالهم بالنقد والتوجيه مما ساهم فى دعم إبداعات هم.



وأضاف الشاعر السيد السمرى أن الناقد الكبير صدر له العديد من الإصدارات النقدية التى كانت بمثابة إضافة نقدية قوية للحركة الأدبية منها كتاب تأملات فى الثقافة والشعر وكتاب السرد فى شمال شرق الوطن وكتاب الثورة .