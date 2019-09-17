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فن

في عيد ميلادها.. كيف تحولت عبلة كامل إلى أيقونة حزن على السوشيال ميديا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
عبلة كامل
عبلة كامل
سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، ذكرى ميلاد الفنانة عبلة كامل، من العام 1960، فهي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ59.

ولدت عبلة كامل في مدينة نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة عام 1960، وكأي فتاة تعيش في الأقاليم التزمت بتعليمها ودراستها، فقد التحقت بكلية الآداب وفور تخرجها عام 1984 التحقت بمسرح الطليعة، حيث شاركت في أول عمل لها وهو مسرحية "نوبة صحيان".

شاهدها الفنان محمد صبحي حتى وقف على موهبتها وقدراتها الفنية ليرشحها معه في مسرحية "وجهة نظر"، والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرين، فقد جسدت دور الفتاة "الكفيفة"، وبرعت فيه بما تحمله من تركيز في نظرة عيونها.

وحققت عبلة كامل شهرة كبيرة بالمشاركة في تلك المسرحية، ونالت قبولا كبيرا بين الجمهور والنقاد والمخرجين أيضا، وبالتالي تم ترشيحها في العديد من الأدوار التي جسدت فيها مختلف الشخصيات، منها دور الزوجة الشعبية في "لن أعيش في جلباب أبي" والفتاة الأرستقراطية في مسلسلي "أين قلبي" و"هوانم جاردن سيتي".

نجاح الفنانة القديرة عبلة كامل لم يقتصر على زمن محدد، فهي نجمة لكل العصور، حتى عصر السوشيال ميديا، الذي بات متأثرًا ومعجبًا بأدوارها الرائعة في الماضي، حيث تنتشر صور بالشخصيات القديمة التي قدمتها وبالتحديد شخصية "فاطمة كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، لاسيما صورها الحزينة التي أصبحت أيقونة النكد على وسائل التواصل الاجتماعي.

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